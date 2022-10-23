Володина назвала числа, в которые родились неудачники этой недели и следующей: к счастью, это пройдет

Астролог Василиса Володина сообщила своим почитателям, что с 23 октября по 10 ноября начинается «коридор затмений». Во второй месяц осени случился солнечное затмение, в третий – лунное.

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В это время всем нужно проявить терпение и приготовиться к испытаниям судьбы. Лучше вообще ничего не предпринимать и не рисковать без необходимости.

Тяжелые испытания, по мнению Володиной, ждут многих, но есть люди, которым нужно быть особенно осторожными.

«Это Тельцы и Скорпионы в первую очередь», - заметила в своем телеграме астролог.

Кроме того, особенная выдержка понадобится людям, которые родились в любом году в эти числа: 22-24 января, 4-7 февраля, 21-24 апреля, 5-9 мая, 24-27 июля, 7-11 августа, 24-28 октября, 7-11 ноября.