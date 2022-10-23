«Овощ безграмотный. Растение»: Никита Михалков разразился в адрес Дани Милохина – эмоции не сдержал

В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков прошелся катком по современникам, которые формируют своим примером картину нынешней культуры. В частности, по блогеру Дане Милохину.
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Он обратил внимание на его речь на ПМЭФ-202, которую не обсуждал только ленивый.
«На государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — возмутился кинорежиссер.
Он также вспомнил, как Даня Милохин, сидя в жюри, удивился наличию в нашей стране острова Сахалина. Многие посмеялись над этим фактом, но Никита Михалков считает, что тут плакать надо.
«То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — не смог остановиться Никита Михалков.