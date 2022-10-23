Газманов-младший проболтался, что его связывало с Началовой

Родион Газманов в свежем интервью выдал правду о том, что на самом деле связывало его с Юлией Началовой. Они даже выпустили дуэт, спев вместе сингл «Мечта». Исполнить трек на тот момент двум молодым и перспективным вокалистам посоветовали их отца.
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«Я над ней работал с удовольствием... Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли», - говорит Газманов в беседе с «АиФ».
Тогда поклонники тут же зашептались, что молодых людей связывают отнюдь не только творческие планы. Спустя годы сын Олега Газманова пролил свет на эту историю.
«У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года.
Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше», - заверил Родион.