Газманов-младший проболтался, что его связывало с Началовой

Родион Газманов в свежем интервью выдал правду о том, что на самом деле связывало его с Юлией Началовой. Они даже выпустили дуэт, спев вместе сингл «Мечта». Исполнить трек на тот момент двум молодым и перспективным вокалистам посоветовали их отца.

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«Я над ней работал с удовольствием... Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли», - говорит Газманов в беседе с «АиФ».

Тогда поклонники тут же зашептались, что молодых людей связывают отнюдь не только творческие планы. Спустя годы сын Олега Газманова пролил свет на эту историю.