«Позитивный, жизнеутверждающий»: новый трек Шамана вызвал бурю эмоций у музыкального эксперта

Педагог вокала, саундпродюсер Юлия Таравкова пришла в восторг от этой песни, похвалив и ее смысл, и вокальные данные Шамана.

«Песня пробуждает с первых аккордов и невероятно полетного вокализа в начале. SHAMAN поет практически всю песню в очень высоком для мужчины регистре, голос свободный, яркая манера. (…) Текст песни созидательный, вдохновляющий на победы, гармония и аккорды - все соответствует посылу. Позитивный, жизнеутверждающий поп-рок», - расхвалила в беседе с журналистом КП Таравкова артиста.