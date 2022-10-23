По картам таро Элина Бисюк дала расклад на неделю: есть счастливые дни

Мистик и эксперт в картах таро Элина Бисюк сделала расклад на следующую неделю по картам. И дала рекомендации, как людям стоит поступить в тот или иной день.

Стоит отметить, что на неделе есть очень радостные дни, которые явно поднимут настроение публики. Ну а в дни сложные просто стоит сделать верный настрой и принять удар судьбы со спокойствием.

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24 октября, понедельник: день, когда стоит взять свои эмоции под контроль. Если получится – заложите хороший фундамент на будущее.

25 октября, вторник: Вселенная даст в этот день знак, как поступать дальше. Не упустите его.

26 октября, среда: время налаживания отношений с партнером. Приободрите его добрым словом, он в этом нуждается.

27 октября, четверг: потаенное в этот день станет явным. Скрытые враги вылезут наружу, станет понятно, кто чего стоил. Старайтесь хладнокровно принять эту информацию к сведению.

28 октября, пятница: женский день, в который стоит прекрасной половине человечества взять все в свои руки. Дерзайте и ощутите, как ваша жизнь изменится к лучшему.

29 октября, суббота: очень тяжелый день, который нужно перенести с мыслью, что все рано или поздно заканчивается.

30 октября, воскресенье: в этот день стоит заняться планированием своей жизни. Вы – хозяева своей судьбы, помните об этом и начинайте действовать.

Источник: Экспресс газета».