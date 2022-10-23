Бузова «потеряла» рукав и половину юбки на «Звездах в Африке»: наряд в оттенке свежей травы оказался очень откровенным

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова поразила своей раскрепощенностью.

Ольга Бузова появилась на площадке шоу ТНТ «Звезды в Африке» в откровенном нарде. Ведущая облачилась для выхода перед камерами в комплект оттенка свежей травы, который обнажил все ее прелести.

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Бузова «потеряла» один рукав, выставила зону декольте, а также стройную ножку в экстремальный разрез на облегающей юбке.

Что говорить, а фигура у Ольги Бузовой роскошная! И пусть костюм слишком открытый, но на ведущей сидит он просто великолепно!

Ольга Бузова. Фото: соцсети

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