«Однодневка»: какую ошибку совершила Лорак, вернувшись на российскую сцену из «подполья»

Ани Лорак после февральских событий ушла в «подполье», вероятно, артистка не знала, как ей действовать, что говорить публике. Ведь она имеет украинское происхождение, и некогда ей даже заложили на местной аллее славы звезду.

Однако сейчас эту звезду выкорчевали из бетона, а саму певицу внесли в черные списки, которые запрещают ей въезд в Незалежную. Что ж, за Лорак сделали выбор.

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В итоге знаменитость решила больше не прятаться и появилась в России с новым клипом «Лабиринт». Увы, но эксперты оценивают композицию не очень высоко.