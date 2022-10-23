От вида Михалковой онемели люди: трусики, тряпица на груди и наглый взгляд (горячее фото)

39-летняя экс-«пельмешка» Юлия Михалкова потрясла народ фотокадром, сделанным на роскошной белоснежной яхте.

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Артистка облачилась в черные трусики с высокой посадкой, бра, которое больше было похоже на тряпицу в области груди, а также в платье-сеть с высоким разрезом.

Такой горячей актрису еще мало кто видел. Изюминку образу придавал наглый взгляд, который не скрывал мыслей Михалковой.