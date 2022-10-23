Сделаете – и будете счастливыми: назван день, когда женщины должны проявить решительность – мнение таролога

Так что берите инициативу в свои руки и действуйте, проявляйте себя решительно и настойчиво. Если вдруг увидите сопротивление, смело давайте отпор и показывайте совсем не мягкий характер.

«Не стоит бояться и оглядываться назад, пришло время активных действий», - завила таролог «Экспресс газете».