Сделаете – и будете счастливыми: назван день, когда женщины должны проявить решительность – мнение таролога

Счастье не за горами.

Счастье не за горами. Фото: Global Look Press

Иногда нужно все брать в свои руки и не мешкать.

Женщинам в пятницу 28 октября таролог Элина Бисюк предложила проявить активность. Если соблюсти это правило, не исключено, что жизнь изменится в лучшую сторону.

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Так что берите инициативу в свои руки и действуйте, проявляйте себя решительно и настойчиво. Если вдруг увидите сопротивление, смело давайте отпор и показывайте совсем не мягкий характер.

«Не стоит бояться и оглядываться назад, пришло время активных действий», - завила таролог «Экспресс газете».

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