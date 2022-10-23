Такое же круглое лицо: вдова Михаила Круга показала 20-летнего сына, ставшего копией отца

В 40 лет оборвалась жизнь известного шансонье Михаила Круга. В мае 2002 года грабители ворвались в его дом.

Артист, как настоящий мужчина, прикрыл собой жену, тещу, дочь жены Марину, сына от первого брака Диму и наследника Сашу, которому было на тот момент чуть больше месяца. От полученных ранений, которые нанесли ему преступники, музыкант скончался.

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Ирина Круг продолжила дела своего покойного мужа и стала петь его, а потом и свои песни. Теперь она выходит на сцену вместе с сыном Александром, которому уже исполнилось 20 лет.

В личном блоге Ирина Круг показала подросшего наследника Михаила Круга, который стал копией своего отца. Фолловеры заметили, что у него такой же овал лица, прямой нос и тонкие губы.