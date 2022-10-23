Кислотный тренч и костюм в белый горох: модная Наташа Королева станцевала на ночной московской улице

Певица Наташа Королева в субботу вечером решила оставить своего «Тарзана» и отправилась развлекаться вместе со своими подругами - адвокатом Идой Достман и моделью Олесей Кожиной-Бословяк.

«Встреча с подружками всегда снимает стресс и напряжение», - написала Наташа под совместным видео, опубликованным в соцсети.

Посидев в ресторане на Большой Дмитровке, женщины вышли на улицу и, ожидая машину, устроили веселые танцы посреди тротуара.

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