Жена Петросяна повеселила народ образом «советского гражданина на прогулке»: «Сменила чепец на пилотку»

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками свеженьким образом в стиле «советский гражданин на прогулке».
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Головной убор с привкусом ретро привлек внимание фолловеров. Одни похвалили светскую львицу за смелость, а другие, напротив, посмеялись, не поняв, что эта вещь вновь становится ультрамодной.
Отметим, что не так давно Татьяна Брухунова вступила в спор с подписчиками из-за любви к чепцам, которые жена Евгения Вагановича презентовала, как писк сезона. Не все почитатели звезды тогда поняли этого тренда.
«Молодая жена Петросяна сменила чепец на пилотку», - похихикал админ Telegram-канала «НеМалахов».
Татьяна Брухунова любит экспериментировать с ультрамодными вещами. Скриншот: t.me/nemalahov