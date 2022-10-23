Хаматова призналась, к чему готовилась, покидая Россию: работать курьером, быть на самом дне

Чулпан Хаматова в очередном интервью латвийским СМИ рассказала, что после февральских событий впала в апатию, которая мешала ей нормально жить. Она стала испытывать постоянный страх и боялась оставить своих дочек даже на короткое время.

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Однако после принятия решения об эмиграции, ее душевное состояние моментально нормализовалось. По словам Чулпан Хаматовой, покидая Россию, она не надеялась, что ее жизнь станет лучше. Напротив, готовилась к худшему из сценариев.

Звезда была убеждена, что своим отъездом в Латвию ставит крест на карьере и готова была опуститься на самое дно социальной лестницы.

«Когда все началось, я была готова работать курьером, водителем. (…) Но так, чтобы полноценно работать артисткой — у меня даже такой мечты не было», — сказала Хаматова.

Источник: woman.ru.