Все тайное станет явным: таролог назвала число на неделе, которое вскроет секреты

Таролог Элина Бисюк разложила карты на ближайшие дни и заявила, что в четверг 27 октября может произойти нечто интересное. То, что скрывалось долгое время, неожиданно выйдет наружу, все тайное вдруг станет явным.

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Бисюк предупредила, что этот обнажившийся секрет может оказаться очень неприятным, поэтому лучше подготовить себя морально к нему.

Те, кого вы считали друзьями вдруг покажут себя врагами, партнеры – конкурентами, те, кто раньше помогал – неожиданно проявят себя жуткими завистниками. Важно не потерять спокойствие в этой обстановке и постараться не потерять душевное равновесие.

Источник: «Экспресс газета».