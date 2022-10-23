«Зависть и осуждение»: Меган Маркл пришлось извиниться перед Пэрис Хилтон

Герцогиня провела беседу со знаменитой блондинкой, перед которой сильно волновалась. Она призналась, что разделяет такие понятия, как «красивая» и «умная». Себя она относит ко второй категории и не в восторге от своей внешности, а светскую львицу – к первой.

Однако в ходе беседы поняла, что глубоко ошибается. Пэрис Хилтон оказалась глубокой личностью с интересным характером и нестандартным умом. В итоге ей пришлось даже извиниться за то, что поддалась стереотипам и заранее настроила себя на негативные эмоции относительно звезды.