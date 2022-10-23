Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак рассказал, как долгие годы сидел на таблетках

Многих любителей международного конкурса «Евровидение» давно интересует вопрос: куда пропал однажды занявший на конкурсе первое место певец и скрипач Александр Рыбак? Почему столь перспективный молодой музыкант больше не выступает с концертами и его имя не появляется в новостях?

В документальном фильме «Песенка спета: хиты-убийцы» на МУЗ-ТВ Рыбак рассказал о том, что всего два года назад избавился от пагубного пристрастия к психотропным лекарствам, но последствия их употребления все еще дают о себе знать.

«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», — сказал артист.

Этим летом Александр закончил учебу в США. Сейчас он пишет новые песни и надеется вновь стать популярным, в том числе и в нашей стране.

«В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, погастролировать вместе», - признался он.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»