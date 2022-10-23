Михалкова обескуражила позицией на полу в непотребном виде: и чресла такая погладила

Юлия Михалкова подразнила своих фолловеров горячей фотографией, которая взбудоражила их фантазию.
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39-летняя артистка запечатлелась на полу в каком-то коридоре, вальяжно развалившись по ковру. Михалкова указывала в кадре на свою грудь, как бы поглаживая ее. Ее вид, конечно, вызывал вопросы, но многим он понравился.
«Много не пей!», «Огонь девочка», «Юлька обалденная!», «И что бы это значило?», «Ничего не понятно, но очень интересно», - прокомментировали фолловеры.
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia