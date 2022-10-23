Михалкова обескуражила позицией на полу в непотребном виде: и чресла такая погладила

Юлия Михалкова подразнила своих фолловеров горячей фотографией, которая взбудоражила их фантазию.

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39-летняя артистка запечатлелась на полу в каком-то коридоре, вальяжно развалившись по ковру. Михалкова указывала в кадре на свою грудь, как бы поглаживая ее. Ее вид, конечно, вызывал вопросы, но многим он понравился.