Кожаная куртка и широкие брюки: Любовь Толкалина во всем черном прошлась по кварталу красных фонарей

Российская актриса Любовь Толкалина, которая в настоящее время гастролирует в Европе со спектаклем «Мастер и Маргарита», в субботу оказалась в Амстердаме (Нидерланды).

Прогуливаясь по улицам этого большого туристического города, одетая в черные брюки, свитер и черную кожаную куртку, она не смогла пройти мимо знаменитого квартала красных фонарей - места, где процветает проституция и прочие виды секс-услуг.

Любовь показала эту улицу своим подписчиком. К счастью, она проходила там не в «рабочее» время, и жрицы любви в кабинках отсутствовали. Когда они на местах, любая попытка навести на них камеру телефона обычно вызывает крики и нецензурную брань в адрес фотографа.

«Ну что, теперь чаю! Со сладеньким», - предложила актриса, закончив осмотр этого необычного места.

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