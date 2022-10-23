«Мальчик или девочка, неважно»: 56-летняя Овсиенко намерена родить ребенка от отсидевшего мужа

22 октября певице Татьяне Овсиенко исполнилось 56 лет, однако она до сих пор мечтает о собственном ребенке.
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Звезда имеет неутешительный диагноз, из-за которого в свое время взяла мальчика из детдома. Сейчас Игорь взрослый, женат, воспитывает своих детей. А Овсиенко не скрывает – не нанянчилась, желает малыша еще. Да и со вторым мужем, бизнесменом Александром Меркуловым, которого она дождалась из тюрьмы, совместных наследников хочется.
Овсиенко не исключает, что ей придется воспользоваться услугой суррогатной матери, она в этом не видит ничего плохого – главное, чтобы ребенок все-таки появился на свет.
«Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — цитирует Татьяну Овсиенко woman.ru.