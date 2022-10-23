Орбакайте из-за Пугачевой лишается заработка: певицу лишили важных концертов

Народная артистка Алла Пугачева порядком наследила на своей родине прежде, чем улететь в Израиль в очередной раз.

О ее громких заявлениях написано много: она попросилась в число иноагентов и назвала «холопами» и «рабами» неизвестных личностей. Многие приняли ее обзывательства на свой счет.

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