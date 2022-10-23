«Мне казалось, что я умру»: Анна Бузова рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Модель и бизнес-леди Анна Бузова, отвечая на вопросы своих подписчиков, согласилась раскрыть один маленький секрет. Оказывается, пару лет назад она предприняла попытку увеличить губы.
«Прям очень захотелось. До трясучки. Пришла к своему косметологу, заморозили. Начали делать и я просто не смогла терпеть. Было так больно, мне казалось, что я умру», - призналась сестра Ольги Бузовой.
В итоге Анна отказалась продолжать процедуру и результат оказался соответствующим - губы остались почти такими же, как были.
«Сейчас прошло уже много времени, мне бы хотелось увеличить, честно, но вспоминаю как было больно — сразу желание пропадает. Костя мой к тому же очень против. Говорит, что мои маленькие губы куда красивее».
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Напомним, что Анна Бузова сейчас занимается изучением четвертого иностранного языка. В дополнение к английскому, немецкому и испанскому она решила выучить турецкий. Девушка призналась, что новый язык дается ей трудно, ведь он сильно отличается от тех, которые она учила ранее.