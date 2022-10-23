«Слезы осушит ветер»: после слухов о разводе 40-летняя Проскурякова появилась сияющей и похорошевшей

Однако Проскурякова и Николаев дружно живут до сих пор, игнорируя пустую болтовню бездельников, которые вновь распустили слухи об их расставании. Они воспитывают дочку Веронику 2015-го года рождения, постепенно приучая и ее к сцене.

А Юлия Проскурякова словно расцвела в последнее время - похорошела, помолодела и занялась актерской карьерой. В ее списке покоренных вершин добавился еще один фильм - «Слезы осушит ветер». В нем жена Игоря Николаева сыграет главную роль. Об этом сияющая блондинка рассказала в личном блоге своим почитателям.