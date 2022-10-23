«Слезы осушит ветер»: после слухов о разводе 40-летняя Проскурякова появилась сияющей и похорошевшей

40-летняя жена 62-летнего композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова не стесняется идти к мечте, несмотря на слухи, возраст и обстоятельства. Когда пара поженилась в 2010-м, о них много судачили, не секрет, что многие не верили в их отношения, предсказывая скорый развод.
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Однако Проскурякова и Николаев дружно живут до сих пор, игнорируя пустую болтовню бездельников, которые вновь распустили слухи об их расставании. Они воспитывают дочку Веронику 2015-го года рождения, постепенно приучая и ее к сцене.
А Юлия Проскурякова словно расцвела в последнее время - похорошела, помолодела и занялась актерской карьерой. В ее списке покоренных вершин добавился еще один фильм - «Слезы осушит ветер». В нем жена Игоря Николаева сыграет главную роль. Об этом сияющая блондинка рассказала в личном блоге своим почитателям.
Юлия Проскурякова. Скриншот: соцсети