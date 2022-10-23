«По полной программе»: помолодевшая Анна Семенович показала видео из кабинета массажиста

Певица Анна Семенович в субботу решила себя побаловать комплексом бьюти-процедур и показала подписчикам видео, снятое в кабинете массажа.
«Отдыхаю по полной программе. Массаж, косметолог», - пояснила звезда.
После косметолога 44-летняя Анна продемонстрировала всем гладкое покрасневшее лицо и сказала, что ухаживать за собой - это круто и это правильно. По мнению звезды, каждая женщина должна уважать себя и регулярно баловать, так, как это делает она.
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Завершил этот бьюти-день парикмахер - он помыл Семенович волосы и сделал укладку. Красивая, обновленная, помолодевшая певица прямо из салона поехала на матч московского «Динамо», которое встречалось в Черкизово с «Локомотивом». Анна болела за динамовцев и они они ее не подвели, победив со счетом 3-1.