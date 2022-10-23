«Мой новенький»: Бузова показала соблазнительный шелковый наряд для одиноких женщин (видео)

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в субботу вечером показала многочисленным подписчикам свою новую пижаму.

«Важно ли вам, как вы выглядите дома? Мне очень важно. Я вообще фанатка пижамных костюмчиков. Это мой новенький», - похвалилась Ольга.

Звезда не дала ссылок на магазин, где можно приобрести такую пижаму, а значит купила она ее действительно сама, в соответствии с собственными предпочтениями, а вовсе не ради того, чтобы заработать деньги на рекламе.

По тому, что певица спит в пижаме, подписчики могут сделать еще один важный вывод - парень у нее так до сих пор и не появился. Пару недель назад Ольга объяснила, почему до сих пор одна: виной всему ее привычка искать идеального мужчину. Обнаружив в ухажере какой-то недостаток, она тут же «рубит» зарождающиеся отношения на корню.

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