«Это муж или модель?»: молодая жена Цекало заинтриговала подписчиков рисунком эрегированного члена в женских руках

Супруга продюсера Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин, в субботу опубликовала на своей странице в соцсети фотографию одного из своих рисунков. На этот раз - мужского полового органа внушительных размеров, который крепко сжимают женские руки.

Подписчики 31-летней красотки, которая живет в Лос-Анджелесе, гадают, чье же «хозяйство» она изобразила - Цекало, который старше ее на 30 лет, или специально нанятого натурщика.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»