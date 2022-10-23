Все деньги — украли, багаж — потеряли: беременная Ольга Орлова возврашается из кошмарной поездки в Италию

Певица Ольга Орлова, которая несколько дней назад отправилась по делам в Италию, уже возвращается домой в Москву. В субботу она не выдержала и призналась своим подписчикам, что эта поездка была просто ужасной.
До этого Ольга, как и многие россияне, летала в Милан через Стамбул. Но сейчас этот маршрут стал не самым удобным, и лететь пришлось с пересадкой в Баку. Неприятности начались еще до прибытия в Италию — в самолете азербайджанской авиакомпании.
У Ольги и ее спутника были куплены билеты в бизнес-класс. Она надеялась, что сможет лететь с комфортом, ведь в бизнес-классе спинки кресел опускаются назад. Но ее кресло оказалось сломанным. Она попросила помощи у бортпроводницы, но та, хотя и могла пересадить Ольгу с мужем на свободные места, отказалась это делать.
«Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом».
Вторым огорчением стал номер в миланском отеле. Недешевом отеле, само собой. Номер оказался просто крошечным, да еще и с «прекрасным» видом на глухую стену из единственного окна. После жалобы их переселили - в номер с видом на парковку, но утром выяснилось, что там имеются проблемы с сантехникой и при попытке умыться из-под раковины на пол хлыщет вода.
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Погода в тот день была прекрасная, Ольга и Валерий решили прогуляться. Они сообщили сотруднице на ресепшн о сломанной сантехнике и пешком отправились в ресторан.
Путь лежал через площадь перед знаменитым миланским собором, на фоне которого Ольга с удовольствием пофотографировалась. Затем они дошли до ресторана, поужинали. Следующий неприятный сюрприз случился, когда принесли счет.
«Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не нужно рассказывать, что карты российские нигде в мире не работают, а потому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и расстройство мое было уже очень большим... Но тут винить кроме меня некого, я прозевала, отвлеклась, за что и поплатилась», - рассказывает бывшая участница группы «Блестящие».
Певица не рассказала, как в итоге им удалось оплатить счет. Они вернулись в отель, Ольга тут же пошла в ванную и открыла кран. Трубу, конечно же, никто не починил.
Ольга Орлова в Милане. Фото: соцсети
В субботу пара отправилась в Москву, тем же самым маршрутом - через столицу Азербайджана. Они вновь летели в том самолете с неработающим откидным механизмом кресла в бизнес-классе. Выяснилось, что и здесь за несколько дней никто ничего не починил. Но, к счастью, то место досталось другому пассажиру и ругаться со стюардессой пришлось уже ему.
«Приземлились в аэропорту Баку... Думаю: ну все, теперь все будет хорошо. Ага, конечно... Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства. Без которых я не могу», - едва не плачет Орлова.
Ей и мужу предстоит провести еще сутки в Азербайджане.
«Без одежды, без банно-ванных, без настроения...»
И все же Ольга нашла в себе силы не впасть в отчаяние. Помогла красота Баку, где она не была более 20 лет, и гостеприимство азербайджанцев. Они с Валерием заселились в чудесный отель, поужинали и прогулялись по ночному городу. Без приключений. Благо, в Азербайджане, в отличие от Италии, сервис на уровне, и не воруют на каждом шагу.
Ольга прогулялась по ночному Баку. Фото: соцсети