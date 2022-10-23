Все деньги — украли, багаж — потеряли: беременная Ольга Орлова возврашается из кошмарной поездки в Италию

Певица Ольга Орлова, которая несколько дней назад отправилась по делам в Италию, уже возвращается домой в Москву. В субботу она не выдержала и призналась своим подписчикам, что эта поездка была просто ужасной.

До этого Ольга, как и многие россияне, летала в Милан через Стамбул. Но сейчас этот маршрут стал не самым удобным, и лететь пришлось с пересадкой в Баку. Неприятности начались еще до прибытия в Италию — в самолете азербайджанской авиакомпании.

У Ольги и ее спутника были куплены билеты в бизнес-класс. Она надеялась, что сможет лететь с комфортом, ведь в бизнес-классе спинки кресел опускаются назад. Но ее кресло оказалось сломанным. Она попросила помощи у бортпроводницы, но та, хотя и могла пересадить Ольгу с мужем на свободные места, отказалась это делать.

«Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом».

Вторым огорчением стал номер в миланском отеле. Недешевом отеле, само собой. Номер оказался просто крошечным, да еще и с «прекрасным» видом на глухую стену из единственного окна. После жалобы их переселили - в номер с видом на парковку, но утром выяснилось, что там имеются проблемы с сантехникой и при попытке умыться из-под раковины на пол хлыщет вода.

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