«Гениально! 6.0!»: Тодоренко, тренируясь перед шоу «Ледниковый период», научилась исполнять тодес (видео)

Певица, актриса и телеведущая Регина Тодоренко в субботу поделилась со своими подписчиками видео с тренировки перед выступлением на проекте «Ледниковый период». Девушка просто светилась от счастья, ведь она научилась выполнять элемент под названием «тодес» - когда партнер вращает парнершу вокруг себя, при этом она касается льда всего одной ногой и ее тело находится в горизонтальном положении.
«Гениально! 6.0!» - похвалила регину женщина, которая снимала видео.
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Напомним, пару дней назад Регина Тодоренко, Ани Лорак, Анастасия Повалий и Анна Седокова попали в санкционный список Киева. Все они, как сообщалось, лишатся права пользоваться своими сбережениями на территории Украины и выводить эти средства за рубеж, лишатся всех лицензий и разрешений, а также права покупать землю в этой стране. Кроме того, у них отнимут все государственные награды.
Провинились все четверо лишь тем, что родились на Украине, но сейчас продолжают жить и работать в России.