«Гениально! 6.0!»: Тодоренко, тренируясь перед шоу «Ледниковый период», научилась исполнять тодес (видео)

Певица, актриса и телеведущая Регина Тодоренко в субботу поделилась со своими подписчиками видео с тренировки перед выступлением на проекте «Ледниковый период». Девушка просто светилась от счастья, ведь она научилась выполнять элемент под названием «тодес» - когда партнер вращает парнершу вокруг себя, при этом она касается льда всего одной ногой и ее тело находится в горизонтальном положении.

«Гениально! 6.0!» - похвалила регину женщина, которая снимала видео.

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