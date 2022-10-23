«Девчонка с соседнего двора»: Клава Кока в клетчатой мини-юбке и сапогах «Челси» засветила рельефные бедра

На новых фото Клава позировала в клетчатой мини-юбке и сапогах «Челси». Образ дополняли водолазка и бомбер. Певица позировала на улице, засветив рельефные бедра. Она также сделала яркий макияж и прическу с небрежным пучком.

«Девчонка с соседнего двора», – написала звезда.

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