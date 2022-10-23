«Девчонка с соседнего двора»: Клава Кока в клетчатой мини-юбке и сапогах «Челси» засветила рельефные бедра

Клава Кока является известной исполнительницей. Она уже длительное время строит карьеру на сцене. Певица не скрывает, что после того, как подписала контракт с крупным лейблом стала суперзвездой. Она регулярно выступает на большой сцене. Поклонники в восторге не только от ее хитов, но и яркого имиджа.
На этот раз Клава решила похвастаться новым образом. Недавно она уже сразила фанатов, показав свои прелести в мини-платье. Также певица устраивала танцы в модных джинсах. А теперь ей приглянулся образ школьницы.
На новых фото Клава позировала в клетчатой мини-юбке и сапогах «Челси». Образ дополняли водолазка и бомбер. Певица позировала на улице, засветив рельефные бедра. Она также сделала яркий макияж и прическу с небрежным пучком.
«Девчонка с соседнего двора», – написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от ее образа. Даже Егор Крид отреагировал на пост. «Красотка», – заявил он.
«Та самая старшеклассница, по которой сходят с ума пол школы», «Какая уютная», «В этой юбке особенно привлекательная», «Ну что за куколка», «Ох, яркая и соблазнительная», — стали писать подписчики.