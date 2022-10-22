На кухне в семейном кругу: Подольская без макияжа и в колпаке отметила день рождения младшего сына

На этот раз Наталья отказалась от шумной вечеринки. К ней в гости приехала сестра и племянницы. Они собрались на кухне. Артистка всем раздала колпаки и сама надела праздничный головной убор. К слову, звезда была без макияжа. Также она стала дудеть в дудочки. Жена Преснякова удивилась, что маленький Ваня снял колпак. рядом был и брат именинника.

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