На кухне в семейном кругу: Подольская без макияжа и в колпаке отметила день рождения младшего сына

Наталья Подольская много лет назад стала выпускницей «Фабрики звезд». Она строит карьеру и выпускает новые песни. При этом артистка успевает сохранять домашний очаг. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнилось два года.
В последнее время Подольская часто ездит на съемки. Она редко успевает проводить время с детьми. Но в день рождения младшего наследника с утра певица позавтракала с именинником и вручила ему подарок. А вечером дома собралась родня.
На этот раз Наталья отказалась от шумной вечеринки. К ней в гости приехала сестра и племянницы. Они собрались на кухне. Артистка всем раздала колпаки и сама надела праздничный головной убор. К слову, звезда была без макияжа. Также она стала дудеть в дудочки. Жена Преснякова удивилась, что маленький Ваня снял колпак. рядом был и брат именинника.
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Поклонники восхитились тем, какая у Натальи дружная семья. Однако многие удивились, что Пресняков на кухне не отметился. Возможно, что в этот день у него была работа.
«Как классно, шумно! Настоящий день рождения», «Очаровательный именинник», «Какие все классные», «Это чудесно», «Иван просто чудесный», «А где глава семьи?», «Хорошо, что у вас дом, а не квартира! Соседям не мешаете», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская с детьми. Фото: соцсети звезды