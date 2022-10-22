«Маш, голова не закружилась?»: Кудрявцева засняла неугомонную дочку на прогулке в розовом пуховике

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на телевидении и смогла завоевать любовь зрителей. Долгое время блондинка не могла обрести счастье в личной жизни. Однако она состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. В следующем году пара отметит 10-ю годовщину со дня свадьбы.
Не так давно Лера вернулась из отпуска. Теперь она снимается не только для передач «Звезды сошлись», «Секрет на миллион», но и в проекте «Суперстар» в качестве члена жюри. Поэтому блондинка хвастается нарядами, а вот дома стала меньше проводить времени.
Раньше Лера успевала застать лишь ужин, з которым дочка Мария уплетала арбуз. А на этот раз она засняла, как четырехлетняя наследница гуляет в розовом пуховике и вязаной шапочке. Примечательно, что малышка была заворожена каруселью и хвасталась на нее, разбегалась и так кружилась вокруг. Кудрявцева наблюдала за неугомонной наследницей.
«Маш, голова не закружилась?» – спросила телеведущая.
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Поклонники восхитились Марией. Многие отметили, что она очень похожа на маму не только внешне, но и характером.
«Какая она чудесная», «Машка радует безумно», «Она так классно бегает! Сколько энергии», «Очень красивая», «Ой, гулять на площадке одной тоже надо уметь», — стали писать пользователи Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды