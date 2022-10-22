«Маш, голова не закружилась?»: Кудрявцева засняла неугомонную дочку на прогулке в розовом пуховике

Раньше Лера успевала застать лишь ужин, з которым дочка Мария уплетала арбуз. А на этот раз она засняла, как четырехлетняя наследница гуляет в розовом пуховике и вязаной шапочке. Примечательно, что малышка была заворожена каруселью и хвасталась на нее, разбегалась и так кружилась вокруг. Кудрявцева наблюдала за неугомонной наследницей.

«Маш, голова не закружилась?» – спросила телеведущая.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».