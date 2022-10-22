Постройневшая Нюша в платье-рубашке модной расцветки и сандалиях «дяди Гены» щегольнула в Дубае

Нюша является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру на сцене. Артистка может похвастаться тем, что прославилась на всю страну. Но в последнее время певица большую часть времени посвящает семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона вместе со своим мужем Игорем Сивовым.
Еще недавно Нюша находилась в Москве. Она вернулась на сцену и дала интервью, в котором раскрыла подробности из личной жизни. Певица в прошлом году пережила измену, но простила мужа. А недавно пара вернулась в Дубай.
На этот раз артистка решила провести день насыщенно. Она отправилась в гости к подруге. При этом на прогулке Нюша предстала в платье-рубашке модной розово-желтой расцветки. Она сделала акцент на постройневших ногах. Примечательно артистка свой лук дополнила сандалиями в тон, которые Эвелина Хромченко называет сандалиями «дяди Гены».
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Как ярко», «Шикарный образ», «Нюша, тут ты прям стройняшка», «Преобразилась», «Какая вы яркая девушка», «Мне нравится этот подростковый образ», «Ножки уже стройные», «Лучок солнечный», — написали пользователи Сети.