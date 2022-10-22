Постройневшая Нюша в платье-рубашке модной расцветки и сандалиях «дяди Гены» щегольнула в Дубае

На этот раз артистка решила провести день насыщенно. Она отправилась в гости к подруге. При этом на прогулке Нюша предстала в платье-рубашке модной розово-желтой расцветки. Она сделала акцент на постройневших ногах. Примечательно артистка свой лук дополнила сандалиями в тон, которые Эвелина Хромченко называет сандалиями «дяди Гены».

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