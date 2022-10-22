На улице тыкали пальцами, а родителей не было рядом: от чего страдал в детстве сын Ротару

София Ротару 34 года прожила в браке с Анатолием Евдокименко, который скончался в 2002 году от инсульта. Пара находилась вместе не только дома, но и на работе. Чтобы не разлучаться с любимой женой Анатолий создал ансамбль «Червона рута».

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Из-за насыщенной концертной деятельности супруги смогли позволить себе всего одного ребенка: сына Руслана. Да и тому приходилось постоянно оставаться с нянями.

«За Русланом присматривали то соседки, то нянечки. Да, с сыном были рядом не мы, родители, а чужие люди», — делилась Ротару.

София Михайловна с мужем очень любили единственного наследника и засыпали его подарками. Несмотря на это, он рос скромным и не кичился знаменитыми родителями. Правда, к нему все равно всегда было повышенное внимание общественности.

«Как-то ребята на улице увидели его, стали показывать пальцами и кричать: "Вон пошла София Ротару!". Он так расстроился, что целый день не выходил во двор», — рассказывала артистка.

По материалам 7days.ru.