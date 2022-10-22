Не верьте! Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи

После истории о тяжелой болезни и чудесном выздоровлении певица МакSим (Марина Максимова) пропала из медийного пространства. Меж тем на ее официальном сайте появилась информация о плотном гастрольном графике.

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Судя по нему, на ноябрь и начало декабря у звезды нулевых намечен плотный тур по городам России.

Сергей Соседов усомнился в том, что информация соответствует действительности. По его мнению, сейчас у музыкантов не лучшие времена, и о частых концертах они могут только мечтать.