Не верьте! Соседов заподозрил певицу МакSим во лжи

После истории о тяжелой болезни и чудесном выздоровлении певица МакSим (Марина Максимова) пропала из медийного пространства. Меж тем на ее официальном сайте появилась информация о плотном гастрольном графике.
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Судя по нему, на ноябрь и начало декабря у звезды нулевых намечен плотный тур по городам России.
Сергей Соседов усомнился в том, что информация соответствует действительности. По его мнению, сейчас у музыкантов не лучшие времена, и о частых концертах они могут только мечтать.
«В плотный гастрольный график не верь — у артистов сейчас не так много работы. Если у нее все же есть концерты, я только рад за нее. Она неплохая артистка, у нее есть свой репертуар. Я желаю ей здоровья и вдохновения», — заявил Соседов «Экспресс газете».