«Заявила, что будет рожать за 40»: Миро высмеяла Бородину

Недавно Ксения Бородина пообщалась с поклонниками на тему поздней беременности. Ведущая «Дома-2» отметила, что хотела бы еще раз стать мамой, когда ей будет за 40.
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Лена Миро посоветовала 39-летней звезде поторопиться, чтобы уложиться в срок. В первую очередь блогерша рекомендовала теледиве найти подходящего мужчину. На это она отвела ей пять лет.
«Ксюндель уже немолод, так что быстрее не выйдет при всем желании. Год на то, чтобы определить, бизнесмен он или как всегда. Узнав, что как всегда, создать ему образ в глазах общественности», — написала Лена.
Далее Миро посоветовала Бородиной получше узнать избранника, спланировать свадьбу, устроить медовый месяц и пожить для себя. По подсчетам акулы пера, к этому времени звезде будет уже 48 лет.
«Отлично. До 50 успеет. Главное, чтобы на каком-то этапе все не сорвалось, а то начинать заново — времени нет», — подытожила блогерша.
Напомним, 6 августа 2021 года Бородина развелась с Курбаном Омаровым. После этого ведущая стала скрывать личную жизнь. Встречается ли она с кем-то сейчас, точно неизвестно.