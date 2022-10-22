«Заявила, что будет рожать за 40»: Миро высмеяла Бородину

Недавно Ксения Бородина пообщалась с поклонниками на тему поздней беременности. Ведущая «Дома-2» отметила, что хотела бы еще раз стать мамой, когда ей будет за 40.

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Лена Миро посоветовала 39-летней звезде поторопиться, чтобы уложиться в срок. В первую очередь блогерша рекомендовала теледиве найти подходящего мужчину. На это она отвела ей пять лет.