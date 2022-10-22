Скромный завтрак и заветный подарок: Подольская показала, как поздравила сына Преснякова с двухлетием

Малыш с утра получил заветный подарок. Это игрушечная кухня. Рядом с ним был брат, который радовался тому, что Ване дарят подарки.

«Мой сладкий именинник! Кстати, Тема стойко перенес подарки для Ивана», – отметила певица. «Моего друга святого, сердечного брата с днем рождения! Ванечка! Обожаю я тебя, колобок», – стал говорить Артемий, обнимая брата.

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