Дело не в титуле: почему на самом деле Диана вышла замуж за Чарльза

Принцесса Диана искренне любила принца Чарльза, так утверждают при дворе. И вышла якобы она за него замуж вовсе не из-за королевского титула.

В книге «Чарльз: человек, который будет королем» говорится, что Леди Ди всегда мечтала об этом мужчине и говорила, что добьется его. Когда ее спрашивали - зачем тебе это, то она отвечала так:

«Он - единственный мужчина, который не имеет права на развод».

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Но судьба сыграла злую шутку с Дианой. Чарльз оказался не самым лучшим мужем - он изменял ей и практически никогда не проводил с ней время.