«Она — Вера Викторовна Галушка»: Брежневу попросили отказаться от фамилии

Недавно Вера Брежнева, которая много лет зарабатывала деньги в России, записала песню на украинском языке. Экс-депутат Роман Худяков жестко раскритиковал бывшую солистку «ВИА Гры», в сложное время отрекшуюся от кормившей ее страны.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Политик попросил певицу отказаться от громкой фамилии, под которой она выступала в РФ.

«Никакая она не Брежнева и никогда ей не была! Она — Вера Викторовна Галушка, по мужу —Киперман. Фамилию Брежнева просьба сдать и не пятнать грязью», — написал Худяков в соцсети.

Роман предположил, что новый репертуар артистка начала создавать для работы за границей. По его мнению, карьера Брежневой в Европе будет недолгой.