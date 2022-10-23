Неприятная история: Карл III решил избавиться от любимых лошадей Елизаветы II

Поклонники королевы Елизаветы II знают, как она любила лошадей. При дворце жили лучшие скакуны, которых кормили самыми дорогими кормами.

После смерти Ее Величества лошадей было принято больше не держать при дворе. Такое решение принял новоявленный король Карл III.

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Причина - деньги. Дело в том, что лошади дорого обходятся бюджету, а скачки, в которых они участвуют, не всегда приносят прибыль. В итоге наследник престола решил сэкономить на этом пункте.