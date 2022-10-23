О чем принц Гарри попросил Чарльза после смерти Дианы, но он ему отказал

Смерть принцессы Дианы стала для ее сыновей настоящим ударом. Принцы Уильям и Гарри хоть и старались казаться сильными, но они были детьми, когда погибла их любимая мама.

Издание The Mirror пишет, что первым о смерти Дианы узнал Чарльз. Он сразу позвонил своей маме Елизавете II и сообщил о трагедии, случившейся во Франции. И только после этого наследник престола рассказал обо всем сыновьям.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Гарри умолял отца, чтоб тот взял его с собой в Париж. Однако Чарльз понимал, что это станет для ребенка большим потрясением и отказал.

Чарльз переживал и за безопасность своей семьи. До сих пор ходят слухи, что Диана погибла не случайно, а ее кто-то «заказал».