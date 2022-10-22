«Нужны были деньги на раскрутку бесталанности»: как Брежневой удалось прославиться

Недавно Вера Брежнева, которая много лет зарабатывала деньги в России, записала песню на украинском языке. Экс-депутат Роман Худяков жестко раскритиковал артистку, которая в сложное время отвернулась от кормившей ее страны.

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Политик отметил, что бывшая солистка «ВИА Гры» никогда не отличалась ни выдающимся талантом, ни яркими внешними данными. По его мнению, Брежневой удалось прославиться только благодаря экс-супругу Михаилу Киперману и его финансам.