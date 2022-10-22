Луна плещется в надувном кругу: Наталья Фриске в модном купальнике отметилась с шестимесячной дочкой в бассейне

Многие следят за жизнью Натальи. На этот раз поделилась кадрами, на которых купалась в бассейне с крохой-дочкой. Она была в купальнике с декольте. Шестимесячная Луна занимается плаванием с двух месяцев, но была в надувном круге. На ее голове была чалма. Малышка уверенно себя чувствует на воде.

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