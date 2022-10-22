Луна плещется в надувном кругу: Наталья Фриске в модном купальнике отметилась с шестимесячной дочкой в бассейне

Наталья Фриске является известной персоной благодаря своей сестре Жанне Фриске, которая была популярной артисткой. Однако певица умерла в 40 лет. У нее остался сын Платон, которого растит папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году в звездной семье произошло пополнение. Наталья исполнила свою мечту и родила дочку Луну.
Теперь сестра певицы часто делится семейными кадрами. Примечательно, что бабушка и дедушка с радостью нянчатся с малышкой. Также Фриске часто наряжает наследницу и организует для нее фотосессии. А недавно она впервые увезла ее на море в Турцию.
Многие следят за жизнью Натальи. На этот раз поделилась кадрами, на которых купалась в бассейне с крохой-дочкой. Она была в купальнике с декольте. Шестимесячная Луна занимается плаванием с двух месяцев, но была в надувном круге. На ее голове была чалма. Малышка уверенно себя чувствует на воде.
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Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Просто оставлю это здесь», – написала она.
Поклонники пришли в восторг от кадров. «А какая шапочка у Луны!», «Какие милашки. Какое позитивно заряженное фото», «Роскошная! Дочка просто прелесть», «Завораживает Луняшу, водичка!», «Какие красотульки», — стали писать пользователи Сети.