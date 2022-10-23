Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Нигяр-калфу - любовницу Ибрагима

Турецкая актриса Филиз Ахмет стала мировой звездой после роли Нигяр-калфы в сериале «Великолепный век». Ее карьера пошла в гору. И проще было перечислить проекты, в которые ее не приглашали.

После «Великолепного века» Филиз сыграла в популярных фильмах «Мед и сметана», «Песня жизни» и «Бесконечная любовь». А в картине «Балканская колыбельная» ее трудно было узнать - актриса преобразилась для нестандартной для себя роли.

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Личную жизнь Ахмет тщательно скрывает от посторонних глаз. Известно, что она по-прежнему не замужем, детей нет. О ее романах тоже ничего неизвестно.

Свободное от работы время она посвящает самосовершенствованию.