«Детки встретятся с папочкой»: Ефременкову с сыновьями-близнецами выписали из роддома

Роды Юлии Ефременковой были непростыми. Звезде «Дома-2» сделали плановое кесарево сечение на 34-й неделе беременности, поскольку врачи переживали за развитие одного из ее сыновей-близнецов. Малышу в утробе матери не хватало питательных веществ и он медленно набирал вес.

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Целый месяц Юлия с детьми провела в больнице. К счастью, специалисты выходили новорожденных, сейчас они окрепли и готовы к выписке.

Ефременкова призналась, что очень переживает, поскольку теперь малыши не будут находить под круглосуточным присмотром медиков, однако ждет выписки с нетерпением.