«Я мог его выгнать»: из-за чего Пельш разругался с Угольниковым

Звезда Первого канала Валдис Пельш рассказал, почему на самом деле он разругался с Игорем Угольниковым, ведь раньше они вместе делали программу «Оба-на!».

«В какой-то момент у нас разошлись точки зрения на природу смешного. Мы с Лешей хотели делать одну передачу, а Игорь — другую», — вспоминает 55-летний ведущий.

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Пельш подчеркнул, что покинул коллектив и занялся поиском новых идей.