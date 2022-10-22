«Я мог его выгнать»: из-за чего Пельш разругался с Угольниковым

Звезда Первого канала Валдис Пельш рассказал, почему на самом деле он разругался с Игорем Угольниковым, ведь раньше они вместе делали программу «Оба-на!».
«В какой-то момент у нас разошлись точки зрения на природу смешного. Мы с Лешей хотели делать одну передачу, а Игорь — другую», — вспоминает 55-летний ведущий.
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Пельш подчеркнул, что покинул коллектив и занялся поиском новых идей.
«По сути, я мог Игоря выгнать и продолжать делать все по своим правилам. Но это было невозможно, потому что… Ну, потому что вот так!» - добавил Валдис в разговоре с «Мослентой».