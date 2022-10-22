Седокова назвала продукт, отказавшись от которого сбросила 10 килограммов

Последние несколько месяцев Анна Седокова серьезно занимается своей фигурой. Благодаря строгой диете и регулярным тренировкам экс-солистка «ВИА Гры» похудела до шестидесяти четырех килограммов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Певица призналась, что в числе прочего негативное воздействие на ее фигуру оказывал один продукт: белый рис. Отказавшись от него Анна сбросила целых десять килограммов.

Седокова отметила, что сейчас очень довольная собой. За короткий промежуток времени ее фигура преобразилась, а сама артистка стала чувствовать себя счастливой и удовлетворенной жизнью.