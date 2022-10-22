«Вот это формы»: Агата Муцениеце в тугих лосинах и топе блеснула своими прелестями в спальне

На этот рах Муцениеце покрасовалась в спальне. Она предстала в тугом топе и лосинах. Актриса стала демонстрировать пресс и округлые формы на фоне кровати. При этом она была без макияжа. Артистка шуточно сравнила себя с бабушкой, которая прихорашивается. Агата выложила пикантное видео в соцсети.

«Я не сдамся», – заявила звезда.

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