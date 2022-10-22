«Вот это формы»: Агата Муцениеце в тугих лосинах и топе блеснула своими прелестями в спальне

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Актриса также восемь лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе, но в 2020 году они развелись. Теперь артистка все чаще снимается в новых проектах.
Недавно Агата предпочитает скрывать личную жизнь. Она заверяет, что пока у нее нет бойфренда. При этом актриса активно работает над фигурой. Она занимается спортом и хвастается результатами. На днях она показала, свое намокшее декольте.
На этот рах Муцениеце покрасовалась в спальне. Она предстала в тугом топе и лосинах. Актриса стала демонстрировать пресс и округлые формы на фоне кровати. При этом она была без макияжа. Артистка шуточно сравнила себя с бабушкой, которая прихорашивается. Агата выложила пикантное видео в соцсети.
«Я не сдамся», – заявила звезда.
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Поклонники осыпали Агату комплиментами. Многие отметили, что с каждым днем она только хорошеет. «Ты крутая! Прилучный много потерял», «Ну какая же вы классная и с чувством юмора все в порядке», «Вот это формы. Детка — ты просто космос!», «В отличной форме», «Потрясная фигура. И этот цвет костюма очень идет», — стали писать подписчики.