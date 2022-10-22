«Это психиатрическое»: сестра Бондарчука раскрыла правду о болезни брата

Актриса Наталья Бондарчук пришла в студию популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В разговоре с Лерой Кудрявцевой артистка рассказала о судьбе своего брата Алексея, который жил в Ростове-на-Дону.

У них общий отец - знаменитый режиссер Сергей Бондарчук, который снял завоевавший «Оскар» фильм «Война и мир». Но после смерти папы брат и сестра не общались.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Федор с ним был в более теплых отношениях, я - нет. В последний раз мы виделись на похоронах отца. Но у него была психиатрическая болезнь, он много лет лечился», - пояснила Наталья.

В студии проекта актриса узнала, что Алексея больше нет. Он скончался в декабре 2021 года от инфаркта.