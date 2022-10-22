Шумные соседи: Сафронов рассказал, как Бондарчук с Паулиной не давали ему спать

Художник Никас Сафронов живет по соседству с Федором Бондарчуком и Паулиной Андреевой в центре Москвы. Его квартира располагается сразу над жильем известного режиссера.

«Вообще, их редко слышно. Но однажды был случай: Паулина решила попеть, а я спал. Это было днем, но все равно ее было очень хорошо слышно», - заявил Сафронов в шоу «Секрет на миллион».

Художник подчеркнул, что часто сталкивается с супругами у лифта, во дворе.

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