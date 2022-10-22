Сын Газманова раскрыл интимный секрет: «С девушкой можно играть в игры на раздевание»

Сын Олега Газманова Родион к сорока одному году не успел обзавестись собственной семьей. Звездный наследник признался, что очень ответственно подходит к выбору девушек, не позволяя себе терять голову.

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«Ты все время сомневаешься. Думаешь, этот тот человек, с которым я готов состариться, с которым я готов провести всю свою жизнь, который будет мне интересен от этого момента и до бесконечности», — поделился артист в шоу «Алена, блин!».