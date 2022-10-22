Сестра Бондарчука рассказала о его несчастье с ребенком

Старшая сестра Федора Бондарчука Наталья несколько раз общалась с бывшей женой режиссера Светланой. В шоу «Секрет на миллион» актриса призналась, что знает много тайн из жизни знаменитого брата.

«Я знаю о его несчастье с ребенком, все это знаю», - заявила Наталья. «Вы имеете ввиду дочь Варю?» - уточнила Лера Кудрявцева. «Да, про нее», - подтвердила Бондарчук.

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Светлана Бондарчук признавалась, что ее дочь Варя родилась недоношенной, и это сказалось на ее здоровье. У девочки сразу же обнаружились особенности в развитии, поэтому очень много времени она провела за рубежом, где проходила реабилитацию и лечение.